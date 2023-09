Piet Paulusma geëerd met eigen storm

Paulusma overleed aan de gevolgen van kanker. Daaraan leed hij al geruime tijd, maar hij had dat niet publiekelijk bekendgemaakt. Zijn laatste tv-optreden was op donderdag 17 maart, een dag later bracht hij zijn laatste weerbericht op de radio.

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen sinds 2019 een naam. Ook naar weerman Gerrit Hiemstra wordt een storm vernoemd. Hiemstra stopt na een kwart eeuw als weerman voor de NOS. De eerste storm van het nieuwe seizoen heet Agnes, gevolgd door Babet.

Het KNMI heeft samen met de weerdiensten Met Office (Groot-Brittannië) en Met Éireann (Ierland) de namenlijst voor het seizoen 2023-2024 samengesteld.