Laatste aflevering Een huis vol maakt tongen los

Zo schrijven sommige gebruikers van het sociale medium dat ze het programma gaan missen, terwijl andere twitteraars zich verwonderen over de gezelligheid in huize Kraan. „Zo’n groot gezin maar er zit niet één warme Kraan bij. Wat een stelletje chagrijnen!”, schrijft iemand. Een ander twittert: „De dynamiek in huize Kraan... ze kunnen niets van elkaar hebben en hoe ze ook tegen elkaar praten. Respectloos.”

Familie Kraan. Ⓒ Stijn Ghijsen/Kro-Ncrv

Een ding wordt duidelijk wanneer je de reacties over het programma leest: de kijkers hopen dat er snel weer een vervolg komt. „#eenhuisvol, wat een contrast met mijn eigen 2-persoonsgezin...echt een geweldig leuk programma om naar te kijken! Hopelijk komt er snel een vervolg”, en, „Toch wel het leukste programma op de Nederlandse televisie op dit moment. Jammer dat het alweer is afgelopen. #eenhuisvol”, luiden twee van de vele tweets.

De familie Buddenbruck. Ⓒ Stijn Ghijsen/Kro-Ncrv

Papa Jay

Eerder kreeg papa Jay, die met zijn gezin gevolgd werd voor Een huis vol, geld dat was opgehaald met een crowdfundactie voor de alleenstaande vader. Hij kreeg bijna 100.000 euro, waarvan hij een deel opzij heeft gezet voor de toekomstige studies van zijn kinderen. Inmiddels is papa Jay ook weer gelukkig in de liefde. Onlangs liet hij aan RTV Rijnmond weten trouwplannen te hebben met zijn vriendin Saffiera.

Een greep uit de reacties op het programma: