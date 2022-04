Sony brengt film Halina Reijn met Pete Davidson wereldwijd uit

Het is heel bijzonder dat Sony een film van een Nederlander op deze manier oppikt. Bodies, Bodies, Bodies gaat over een feest van een groep rijke twintigers dat volledig uit de hand loopt. De hoofdrollen worden gespeeld door Pete Davidson, Amandla Stenberg, Maria Bakalova en Myha'la Herrold.

In maart van dit jaar was de thriller voor het eerst te zien op het Amerikaanse filmfestival SXSW. Naar aanleiding daarvan is de film door 95 procent van de recensenten positief beoordeeld op reviewsite Rotten Tomatoes. Dat is een erg goede score en daarmee is de film 'vers' verklaard. Bodies, Bodies, Bodies is vanaf begin augustus in de Amerikaanse bioscopen te zien.

Het is nog niet bekend wanneer de film in Nederland wordt uitgebracht. De thriller is Reijns tweede film. In 2019 bracht ze haar debuut Instinct uit, waarin Carice van Houten en Marwan Kenzari de hoofdrollen speelden. De film werd destijds ingestuurd als de Nederlandse Oscar-inzending voor beste buitenlandse film, maar viel af in de voorrondes.