Waterpoloër geplaagd door vooroordelen in ’Not knowing’

Wat: drama

Regie: Leyla Yilmaz

Met: Emir Ozden, Senan Kara, Yurdaer Okur

Terwijl Umuts moeder zich druk maakt om een erfenis die volgens haar niet eerlijk wordt verdeeld, neemt zijn vader elke dag de stress en kilheid van zijn werk mee naar huis. Een fijn huwelijk hebben ze niet bepaald. Gelukkig kan hun 17-jarige zoon goed waterpoloën. Misschien lukt het hem zelfs wel om een studiebeurs binnen te slepen. Ze weten echter niet dat Umut door zijn hele team wordt uitgekotst, puur vanwege geruchten die de jongen weigert te ontkrachten.

Oogkleppen, vooroordelen en stom toeval vormen samen een cocktail van narigheid, die in de eerste helft helaas niet helemaal geloofwaardig is. De oorsprong van een allesbepalende foto blijft vaag en Umuts vader is het cliché van een overwerkte drankorgel. Maar via die route weet regisseur Leyla Yilmaz gaandeweg wel de druk van haar drama op te voeren. In het Turkije van Not knowing lijkt geen ruimte voor iemand die niet in hokjes wil denken. Wat daar de gevolgen van zijn, wordt goed voelbaar dankzij de drie hoofdrolspelers.

✭✭✭ (3 uit 5)