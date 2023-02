André Hazes gelukkig met nieuwe stek: ’Alleen maar positieve dingen op mijn pad’

„Ik heb mijn hele leven op heel veel plekken gewoond, maar ik heb altijd geroepen dat ik oud wil worden hier. En dat ik al op deze leeftijd hier kom wonen is een droom die uitkomt.” Het lijkt erop dat Hazes is neergestreken in Wilnis, een dorp vlakbij Vinkeveen, waar hij grotendeels is opgegroeid. Iets wat al voorspeld werd door juicechannel Life of Yvonne.

De zanger is in zijn nopjes met zijn nieuwe thuis. „Sinds rehab komen er alleen maar positieve dingen op mijn pad en dit is er weer eentje waardoor ik zo dankbaar ben dat ik die keuze heb gemaakt. Ik ben op mijn allergelukkigst en dat mag ik elke dag gaan voelen in dit huis.”

Hazes werkt momenteel, na een periode waarin hij zijn verslavingen definitief vaarwel heeft gezegd, aan zijn muzikale comeback.