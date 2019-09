Chantal Janzen vindt ’dikkere kop ook best leuk’

„Haha let it gooo.” Volgens Chantal maakt stylist Leco van Zadelhoff haar ’gewoon tè goed op’. „Ik las: wat heeft ze een strakke kop, haha. Maar als je er te oud uit ziet, is het óók weer niet goed, dan moet iemand nodig aan de spuit. Joh, m’n kop is sinds m’n zwangerschap en bevalling van Bobby 1,5 jaar geleden niet meer teruggeveerd, zal ik maar zeggen. En m’n lijf ook niet. Sinds die tijd 6 kilo zwaarder dan voorheen. En weet je dat ik daaraan ga doen? Niks! Want ik ben best wel behoorlijk blij met alles waar ik naar kijk in de spiegel in de ochtend. Ik heb 2 kinderen gekregen, en zit superlekker in m’n vel. En die dikkere kop vind ik ook best leuk.”

Een aantal haattweets aan het adres van Chantal werden geliket door Wendy van Dijk. De SBS6-presentatrice liet zondagochtend weten dat ’een derde persoon’ hiervoor verantwoordelijk was en dat zijzelf dit nooit zou doen.