NOS zendt compilatiespecial uit op Koningsdag

Astrid Kersseboom leidt de mooiste momenten in. „We zien het karakter van de feestelijkheden in de loop der jaren veranderen, en we zien de rol van de prinsessen groter worden”, aldus de NOS. Naast de uitgebreide terugblik herhaalt de NOS aansluitend Het huis van De Koning uit 2017. Koning Willem-Alexander werd toen vijftig, en het programma gaat over hoe het ’gewone’ leven in Nederland zich de afgelopen vijf decennia heeft ontwikkeld.

Het programma bevat door Ronald Giphart geschreven scènes over het leven van de fictieve familie De Koning en die worden afgewisseld met interviews met elf bekende Nederlanders (onder wie Irene Moors, Aron Winter, Sacha de Boer en Wilfred Genee) die, net als de koning, zijn geboren in 1967. De compilatiespecial is te zien om 10.10 uur en Het huis van De Koning om 14.50 uur op NPO 1.