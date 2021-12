Advocaat Britney Spears haalt flink uit naar Jamie Spears

Eerder deze week liet Britney via Instagram weten in een inmiddels verwijderde post dat het befaamde interview dat ze in 2003 deed met de Amerikaanse presentatrice Diane Sawyer volledig door haar vader in scène was gezet. Sawyer zou door Jamie in Britneys huis binnen zijn gelaten zonder dat de zangeres daarvoor toestemming had gegeven en werd bovendien flink aangepakt door de interviewster over haar verbroken relatie met Justin Timberlake, waardoor Britney in tranen uitbarstte voor de camera. Vader Spears zegt nergens iets vanaf te weten. „Hij heeft nooit een dergelijk interview opgezet en had in de periode ook niets te maken met Britneys carrière. Hij houdt van haar en hoopt dat ze de hulp zoekt die ze nodig heeft om veilig en gezond te blijven”, meldt zijn advocaat.

Miljoenen dollars

Britneys raadsman Rosengart is hier niet over te spreken. „In plaats van zijn dochter aanvallen, beledigen en pesten, zou het een stuk netter zijn als meneer Spears en zijn juridische team zich focussen op het beantwoorden van fundamentele vragen die ik voor ze heb. Bijvoorbeeld hoe hij de miljoenen dollars die hij zichzelf uit Britneys vermogen heeft toegekend gaat terugbetalen. Of hoeveel geld hij zichzelf maandelijks uitkeerde en wie er nog meer van haar geld betaald werden. En heeft hij enig bewijs om aan te tonen dat hij geen afluisterapparatuur in Britneys slaapkamer heeft laten plaatsen?.”

Rosengart is erop gebrand de laatste steen boven te krijgen en precies te achterhalen wat er met Britneys geld is gedaan ten tijde van Jamies conservatorschap. Spears was vanaf 2008 toezichthouder van zijn dochter maar werd in november na bijna 14 jaar uit zijn rol ontzet. Dit tot grote vreugde van Britney en haar fans.