Robert de Niro rouwt om overleden Nick Cordero

„We waren vanaf de eerste seconde omver geblazen door zijn prachtige stem”, stelt De Niro in een reactie aan Variety. „Hij was perfect voor de hoofdrol, en bovendien een geweldig mens. Hij werd alleen maar beter naarmate de voorstelling langer speelde.”

De dood van Cordero is hard aangekomen bij de Amerikaanse collega’s. De 41-jarige Canadees, die geen verdere medische problemen had, werd in maart in een ziekenhuis in Los Angeles opgenomen met coronaverschijnselen. Hij bracht 95 dagen op de intensive care door. Tijdens zijn behandeling werd onder meer een been geamputeerd, kreeg hij een pacemaker en moest hij een keer gereanimeerd worden.

Zijn vrouw, Amanda Kloots, gaf vrijwel dagelijks online updates van zijn situatie. Collega’s en vrienden zijn een crowdfunding-actie begonnen om zijn familie financieel te steunen. Dit initiatief leverde in een paar dagen tijd al een miljoen dollar op.