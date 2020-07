Oeps! Aandacht vragen voor BLM met toplessfoto werd niet gewaardeerd

„Nu ik de aandacht heb via mijn sideboob: Breonna Taylors moordenaars zijn nog niet gearresteerd. Eis rechtvaardigheid”, schreef zij op Twitter. Maar velen konden deze vorm van protest absoluut niet waarderen en stelden dat zij weinig invoelend zou zijn.

Het leidt ertoe dat Reinhart excuses maakt en de foto heeft verwijderd. „Ik heb altijd geprobeerd mijn platforms voor het goede te gebruiken. En om op te komen voor zaken die belangrijk voor me zijn. Ik kan het ook toegeven als ik een fout maak en dat deed ik met mijn bijschrift. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te beledigen en het spijt me oprecht voor degenen die gekwetst zijn.”

De actrice, bekend van Hustlers, Charlie’s Angels en de serie Riverdale, wijst erop dat ze goede bedoelingen had en niet had ingeschat dat haar bijschrift beledigend had kunnen zijn. Sinds de dood van George Floyd heeft Reinhart zich meerdere keren uitgesproken voor de beweging BLM.