’Jackass’ Steve-O plakt zichzelf vast aan billboard

De comedian hield daarbij wel zijn handen vrij om een selfie te kunnen maken en die op Instagram te delen. In zijn post liet hij weten dat hij veilig was en geen hulp nodig had. „Ik vind het prima om hier even rond te hangen, en ik wil dat iedereen hoort van dit project waar ik zo hard aan heb gewerkt.”

Omdat nu eenmaal niet iedereen de socialmediaposts van Steve-O leest, belden veel ongeruste voorbijgangers in de wijk Hollywood toch naar het alarmnummer. De kruising rond het billboard werd daardoor een tijdlang afgezet.

De autoriteiten konden de actie van Steve-O dan ook niet waarderen, zeker niet omdat de brandweer ingezet moest worden net nu er rond de stad verschillende bosbranden woeden. „We hebben een hoop mankracht moeten gebruiken”, laat een woordvoerder weten aan de Los Angeles Times. „Dat proberen we nu juist te vermijden voor onze collega’s bij de brandweer. Dit heeft enorm afgeleid van waar we ons echt mee bezig willen houden: mensen veilig houden.”