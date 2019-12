Bas Smit ziet zijn kerstballen al hangen op Huis ten Bosch

Bas en Nicolette versierden hun kerstboom tijdens de Sky Radio Christmas Tree for Charity-wedstrijd om zendtijd te winnen voor het Prinses Máxima Centrum, waar jonge kankerpatiëntjes worden behandeld. Hun winnende boom, met daarin de speciale, witte kerstballen met Smits beeltenis erop, gaat binnenkort ook naar het centrum in Utrecht, waar de koningin laatst zelf ook nog langs kwam. „Misschien als ze er nog is voor de feestdagen dat ze dan denkt ’ik koop ook zo’n doosje’”, hoopt Van Dam over de kerstballen die ook in de winkel te koop zijn. „Ik zie dit wel gebeuren, eerlijk gezegd”, vult Smit haar lachend aan.

De opbrengst van de speciale kerstballen gaat naar het Prinses Máxima Centrum. Het idee om het hoofd van Smit op een kerstbal en eerder ook al op een T-shirt te plakken ontstond volgens hemzelf spontaan en komt uit de koker van twee vrienden. „Eigenlijk gaan alle credits naar hen”, aldus Smit.