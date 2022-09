Rolf Sanchez last van blessure, streep door concerten

„Met pijn in het hart moet ik laten weten dat de Una Noche-concerten niet doorgaan”, schrijft Sanchez in een statement. „Tijdens de optredens met The Streamers dit weekend bleek dat ik nog niet goed genoeg van mijn blessure ben hersteld om langdurig te kunnen knallen en zeker niet twee dagen achter elkaar. Daarom is mij door de dokters afgeraden om de concerten in oktober door te laten gaan.

De concerten worden niet verplaatst. „Na alle coronaverplaatsingen kunnen we niet meer blijven doorschuiven”, licht de zanger toe.

„Ik ga nu vol aan mijn herstel werken en dan gaan we, zo snel mogelijk, groter uitpakken dan dat we nu van plan waren. Ik wil iedereen bedanken voor de support en de liefde en het geduld. We gaan het dubbel en dwars inhalen maar tegen deze overmacht kunnen we helaas niets doen. Heel veel liefde!”