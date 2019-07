Shula Rijxman onder de indruk van stedenpresentaties

„Het is ongelooflijk indrukwekkend dat al die steden hier op geheel eigen wijze, maar ook een beetje vanuit hun eigen cultuur, dit hebben willen neerzetten. Ik ben daar wel echt van onder de indruk”, zei NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman na afloop tegen het ANP. „Dit is echt een hele blije ochtend.”

Het was korte tijd een komen en gaan van burgemeesters, wethouders en hun gevolg in het NPO-gebouw. Vooral Maastricht pakte het groots aan. Er werd een rode loper uitgerold, een sambaband ingevlogen en champagne en gebak gingen rond alsof het songfestival al binnen was. Ook hadden de Limburgers tientallen figuranten mee die verkleed waren als songfestivalartiesten. Later ging Den Bosch rond met Bossche bollen, deelde Rotterdam sjaaltjes uit en liet Arnhem The Voice-zanger Lain Barbier optreden.

Fantastisch

Rijxman verwelkomde onder leiding van presentatrice Roos Moggré alle delegaties één voor één waarna de steden kort de tijd hadden voor een pitch. „Ik vind het fantastisch”, aldus de NPO-baas na afloop. „Ik ben zelf evenementenmaker geweest en dit is wel een van de mooiste evenementen die je kunt krijgen. Ik ben heel blij. Ik ga een paar mooie maanden tegemoet.”

Het projectteam van NPO, NOS en AVROTROS bekijkt de komende weken in samenspraak met de EBU welke stad het meest geschikt is om het songfestival te huisvesten. Half augustus moet bekend worden welke stad het wordt.