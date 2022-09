Lewis Capaldi heeft Gilles de la Tourette

„Ik heb Tourette, ik heb het blijkbaar altijd gehad”, vertelt hij. „Ik krijg stuiptrekkingen in mijn schouder als ik opgewonden, blij, nerveus of gestrest ben. Het gebeurt constant. De ene dag is het pijnlijker of ongemakkelijker dan de andere”, vervolgt de zanger, eraan toevoegend dat hij soms ook maanden nergens last van heeft. „Het is niet zo erg als het eruitziet. Ik dacht eerst dat ik een vreselijke slopende ziekte had. Maar Tourette vind ik wel prima. Verder ben ik supergezond”, aldus Capaldi. „We worden vaak freaks genoemd, maar we zijn gewoon normale mensen.”

Om de klachten deels tegen te gaan krijgt hij met enige regelmaat injecties in zijn schouder. „Het werkt een beetje.”

Eerder dit jaar maakte ook Billie Eilish bekend te leven met het syndroom van Gilles de la Tourette. In gesprek met David Letterman vertelde de twintigjarige zangeres de ziekte ’erg vermoeiend’ te vinden.