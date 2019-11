Pete Doherty krijgt drie maanden cel voor cocaïne

De 40-jarige Brit werd afgelopen weekeinde voor de tweede keer in korte tijd gearresteerd in Parijs. De eerste keer werd hij opgepakt wegens het bezit van cocaïne, de tweede keer maakte hij onder invloed van drank ruzie met een man.

De zanger, die bekend werd als frontman van The Libertines, zat 48 uur vast in de Franse hoofdstad. De voorgestelde straf van 5000 euro boete is dinsdag goedgekeurd door een rechter, die deed daar nog eens een voorwaardelijke celstraf bovenop.