Verzetshelden zoeken geldschieters voor rechtszaak tegen NTR

Stichting 1940-1945, Stichting Herinnering LO-LKP, Stichting Jacoba van Tongeren en Stichting Verzetsmuseum nemen aanstoot aan een aflevering van het historische documentaireprogramma Het verhaal van Nederland waarin wordt gesteld dat er van verzet weinig sprake was tijdens de Duitse bezetting.

Paul van Tongeren treedt op als woordvoerder van de groepen: „We zijn geschokt dat de NTR en de NPO deze misleidende informatie blijven verspreiden. Deze uitzendingen worden gebruikt op scholen en bevatten nu onwaarheden. Het is een taak van de publieke omroep om kinderen evenwichtig voor te lichten over onze geschiedenis. Dit is een feitelijke onjuistheid: we worden neergezet als lafaards.”

Context

De verzetsgroepen wensten dan ook dat er voorafgaand aan de gehekelde aflevering een disclaimer in beeld zou komen. NTR laat echter weten daar geen gehoor aan te geven omdat de uitzending ’met zorg’ gemaakt is. Wel beloven de makers online meer context te bieden over de rol van het verzet in Nederland.

De groepen nemen geen genoegen met deze toezegging en overwegen een procedure te starten om de disclaimer alsnog via juridische weg af te dwingen. Van Tongeren: „We gaan aan iedereen die onze grief steunt vragen een klein bedrag bij te dragen aan juridische stappen. Wij laten het hier niet bij zitten. Dat zijn we verplicht aan iedereen die zijn leven heeft geriskeerd in de oorlog om de Duitsers te dwarsbomen.”