De Beentjes van Sint-Hildegard binnen een week goud

Regisseur Johan Nijenhuis verraste hoofdrolspeelster Johanna ter Steege in Amsterdam met de Gouden Film Award die aan Nederlandse titels wordt uitgereikt bij deze mijlpaal, melden het Nederlands Film Festival en Dutch FilmWorks donderdag.

De film was al de best bezochte bioscoopfilm van Nederland. De komedie, waarvoor Finkers ook het scenario schreef, was begin deze week al door 75.000 mensen in de bioscoop gezien. De film gaat over een Twents echtpaar dat na 35 jaar huwelijk de balans opmaakt en zich afvraagt of ze allebei wel echt gelukkig zijn

Voor Nijenhuis is het de tweede film binnen drie weken die de status heeft behaald. Begin deze maand passeerde Onze Jongens in Miami al de 100.000 bezoekers. De Beentjes van Sint-Hildegard is de vierde Gouden Film van het jaar. Ook De Grote Slijmfilm en Project Gio mochten de prijs in ontvangst nemen.