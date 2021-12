Olav Mol houdt het niet droog bij ontknoping Formule 1

„O mijn god”, riep Olav een paar keer nadat Max als wereldkampioen in de Formule 1 was afgevlagd. „Een ongelofelijke schok”, zei hij na een lange stilte. „Ons kleine landje heeft deze man als wereldkampioen. We hebben als Nederland al zoveel wereldkampioenen gehad in schaatsen en atletiek. Deze Verstappen schrijft een nieuw hoofdstuk in het sporthistorie-boek der Nederlanden.”

Daarna kwam Olav superlatieven te kort om Verstappen te fêteren. Daarbij bleef hij met moeite zijn emoties de baas. „Gekkenhuis!”, schreeuwde hij een paar keer bij beelden van de uitzinnige Nederlandse fans. „Bizar, geweldig en fantastisch”, vatte hij daarna de race met een snik in zijn stem samen. „Een kampioenschap dat teruggebracht wordt naar één rondje. Het kan niet. Wat een waanzin.”

Olav Mol gaf voor het laatst commentaar bij een Formule 1-race. Volgend seizoen gaan de Nederlandse F1-rechten van Ziggo naar de Nordic Entertainment Group (NENT). Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zullen dan het commentaar verzorgen tijdens de races. Mol heeft ruim 500 races van commentaar voorzien.