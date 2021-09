Oeuvreprijs voor Waardenberg en De Jong

Het bestuur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) over het duo: „Vanaf de jaren tachtig hebben ze het cabaret niet alleen opgeschud, maar blijvend veranderd. Het duo drijft elkaar tot grote hoogtes en extreme uitersten met fysieke acts die het stof uit menig zaal verjoeg. Ze trekken zich weinig aan van het publiek, dat soms onderdeel wordt gemaakt van de gekte, maar net zo vaak alleen ademloos toeschouwer is van hun onnavolgbare absurditeiten. Of ze nu op grote hoogte een balk schilderen of elkaar met skippyballen bewerken, bij Waardenberg en De Jong hou je altijd je adem in. Schaamte of gêne spelen geen enkele rol in hun universum, dat Rotterdamse straathumor koppelt aan fantastische en niet zelden poëtische toneelbeelden. Dat huwelijk tussen wat wel hoge en lage cultuur wordt genoemd, geeft het werk van deze vrienden een bijzonder karakter.”

Tijdloos

De afgelopen jaren maakte het duo na ruim twintig jaar afwezigheid van het toneel nog twee programma’s. Speciaal voor het 100-jarig bestaan van het Luxor Theater maakten zij in 2017 samen met de actrices van Toren C een jubileumvoorstelling en in 2020 volgde er een show met de hoogtepunten uit hun oeuvre. Met name die laatste was en is (want nog t/m 28 oktober exclusief in het Rotterdamse Nieuwe Luxor Theater te zien) een daverend succes. „Onze programma’s blijken tijdloos, dat is best gek. We zijn totaal verrast, en vinden het een topprijs. We zijn echt vereerd met deze onderscheiding”, aldus Wilfried.

Op maandag 25 oktober wordt de onderscheiding feestelijk en officieel aan het duo toegekend in een ‘online’ verbinding tijdens cabaretfestival PEPER te Diligentia in Den Haag, waar dezelfde avond de jaarlijkse cabaretprijzen (Poelifinario en Neerlands Hoop) worden uitgereikt. De VSCD Oeuvreprijs werd in het verleden uitgereikt aan Guus Hermus (1988), Alexandra Radius & Han Ebbelaar (1989), Peter Oosthoek (1993), Ton Lutz (1995), Dora van der Groen (1997), Jirí Kylián (2002), Rudi van Dantzig (2003), Hans Croiset (2004), Gustav Leonhardt (2006), Frans Brüggen (2007), Freek de Jonge (2008), Erik Vos (2010), Joop van den Ende (2011), Youp van ’t Hek (2016), Hans van Manen (2017), Liesbeth Colthof (2018) en Ivo van Hove (2019)