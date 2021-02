’Rijbewijs Dave Roelvink afgepakt’

In De Kluis vormt Dave Roelvink een team met Monica Geuze en Ronnie Flex, die als fictieve criminelen uit handen moeten zien te blijven van de mannen van StukTV. Wanneer er een busje bestuurd moet worden, blijkt dat Monica Geuze de enige is die kan rijden, want, zo zegt ze tegen Dave: „Ronnie heeft geen rijbewijs en dat van jou is afgepakt.” In een toelichting vertelt ze daarna: „Dave’s rijbewijs is ingenomen na het in de prak rijden van een Lamborgini.”

Dave verloor eerder in 2018 voor een halfjaar zijn rijbewijs, nadat hij na een dollemansrit werd aangehouden door de politie. Hij bleek twee keer zoveel gedronken te hebben als is toegestaan. Daarnaast kreeg hij ook een taakstraf.