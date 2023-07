’Madonna werkte vlak voor ic-opname aan nieuwe muziek met Katy Perry’

Volgens de insider waren de zangeressen „dichter dan ooit” bij het samen uitbrengen van muziek. Ter gelegenheid van Madonna’s 40e jaar in de muziekindustrie zou ze aan een speciaal project werken en riep ze de hulp van Perry in. Ze zou zich die dag in de studio slecht hebben gevoeld.

„Het is duidelijk dat alles nu in de wacht is gezet, maar het feit dat ze een paar uur met Katy in de studio was voordat ze met spoed naar de ic werd gebracht, laat zien hoe vastberaden ze was om door te gaan, ondanks dat ze zich onwel voelde”, aldus de bron.

Door een bacteriële infectie lag de 64-jarige Amerikaanse zangeres een aantal dagen op de intensive care. Haar tournee, The Celebration Tour die op 15 juli zou starten, is uitgesteld. Op 1 en 2 december zou ze in de Ziggo Dome in Amsterdam optreden. Concertorganisator MOJO gaat er vooralsnog vanuit dat de Amsterdamse concerten doorgaan.