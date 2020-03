Dit jaar nog een seizoen van ’Wie is de Mol’

Het nieuws maakte presentator Rik van de Westelaken zaterdagavond bekend, aan het einde van de ontknoping van het twintigste seizoen.

Veel fans zijn blij met het ’extra cadeautje’ in het jubileumjaar van het AvroTros-programma. De reeks is hoogstwaarschijnlijk al opgenomen, anders zou de kans aanwezig zijn dat het coronavirus de reizende BN’ers thuis zou houden. Of doen er voor een keer weer, net als in de beginjaren, onbekende mensen mee?