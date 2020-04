Tiger King-ster vroeg Marilyn Manson om hulp

Deze tijgerverzamelaar, ook bekend als Joe Maldonado-Passage, runde jarenlang een privédierentuin met ruim 200 katachtigen als tijgers en leeuwen. De documakers hebben hem een paar jaar gevolgd voor Tiger King, dat focust op de langlopende ruzie tussen Joe en Carole Baskin, die hem beschuldigt van dierenmishandeling. Ook de politieke ambities van Joe komen aan bod: de excentrieke cowboy had ooit presidentiële plannen en deed in 2018 een gooi naar het gouverneurschap in zijn staat Oklahoma.

In dit tijd stuurde hij het berichtje naar Manson. „Bedankt voor het volgen, ik doe mee aan de verkiezingen om namens de echte mensen te spreken en hulp te krijgen voor verslaafden in Oklahoma. een staat waar niemand om geeft. Wil je me steunen?”, staat daarin. „Ik vraag niet om geld maar zou je naam willen noemen als iemand die achter me staat.” De muzikant post woensdag een schermafbeelding van het berichtje op sociale media en schrijft daarbij: „Nope. Fuck niet met katachtigen.”

Netflix bracht de docu, die voluit Tiger King: Murder, Mayhem And Madness heet, op 20 maart uit. De streamingservice maakt geen kijkcijfers bekend, maar Business Insider concludeerde op basis van gegevens van databureau Parrot Analytics dat het programma de laatste negen dagen van maart de populairste show op Netflix was.