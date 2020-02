’Dit móet verteld worden’

Scènefoto van de muziektheatervoorstelling Jihad van liefde. Ⓒ Foto Jesse Budel

De moordenaars van je geliefde vergeven. Mohammed Azaay weet niet of hij dat zelf zou kunnen. „Al merk ik wel dat ik rustiger en milder word nu ik wat ouder word. Ik ben in het verleden ook wel eens heel boos geweest, maar dat brengt je uiteindelijk niet verder”, vertelt de acteur, die de komende tijd te zien is in de muziektheatervoorstelling Jihad van liefde.