Ryan Reynolds wil ondanks petitie geen straat met zijn naam

De presentatoren van radioprogramma The Kevin & Sonia Show zijn een petitie gestart voor een Ryan Reynolds-straat in de thuisstad van de acteur. Ryan promoot zijn geboorteplaats Vancouver geregeld en heeft die zelfs verwerkt in zijn twitternaam: @vancityreynolds. De petitie had zondag, een dag nadat de actie was gestart, een paar duizend handtekeningen, maar de acteur legde op Twitter uit waarom hij niet zou tekenen.

„Dat is heel aardig maar ik sla over”, aldus Ryan. „Als het verkeer vreselijk zou zijn, zou iedereen zeggen: ’Ryan Reynolds is een zooitje vandaag’. Of: ’Ryan Reynolds staat helemaal vol’. Mijn broers zouden hier veel te veel lol mee hebben.”