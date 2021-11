Rechter doet uitspraak over einde curatele Britney Spears

De advocaten van zowel Britney als haar vader Jamie dringen er vrijdag bij de rechter op aan een einde te maken aan de curatele. Ter onderbouwing daarvan diende het team van de zangeres een 110 pagina’s tellend document in bij de rechtbank. Daarin verwijst haar advocaat onder meer naar de laatste hoorzitting waarbij de zangeres de rechter vroeg om ’haar leven terug te geven’.

Vader Jamie leverde een document van acht pagina’s in waarin hij ook vraagt om beëindiging van de bewindvoering. Zijn team geeft daarbij als verklaring dat Jamie altijd het beste voor zijn dochter heeft gewild. „Dertien jaar lang deed hij dat door haar curator te zijn, nu door het curatorschap op te heffen.”, schrijft zijn juridisch team in de openbare rechtbankdocumenten. Zijn curatorschap werd overigens na de laatste hoorzitting eind september al overgedragen aan een door Britney gekozen curator.

Etappes

De verwachting is dat Jamie vrijdag definitief uit het curatorschap wordt gezet en dat de curatele ook eindigt. De vraag is nog wel of dat per direct of in etappes gaat gebeuren, zegt een erfrechtadvocaat tegen USA Today. „In dat laatste geval zou het kunnen dat Britney bij bepaalde grote zaken nog altijd met een team van, hoogstwaarschijnlijk door haar zelf gekozen, adviseurs moet overleggen.”

De Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Baby One More Time en Toxic, kwam dertien jaar geleden na een mentale inzinking onder toezicht te staan van haar vader. Die bepaalde vanaf dat moment zo’n beetje alles voor haar. In verschillende documentaires die recentelijk over de kwestie uitkwamen, is te zien dat Britney nergens naartoe mocht zonder toestemming, niet met eigen onafhankelijke advocaten kon praten over de situatie en moest rondkomen van een budget waarop haar vader haar gezet had.