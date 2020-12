Aloha, OBAMA!

Premium Columns

2021: van de nood een deugd maken

Aan ellende geen gebrek voor wie wil terugblikken op dit coronarampjaar. De kunst is om ondanks alles 2020 met een zweem van optimisme te eindigen. Even leek dat te kunnen. De vaccins waren immers in aantocht, eerder dan voorspeld, reden tot opluchting. Maar dat was buiten die dreigende virusmutatie...