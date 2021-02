Sia en FKA twigs hadden tegelijk relatie met Shia LaBeouf

„We dachten allebei dat we de enige waren die met hem afspraken”, vertelt Sia Furler, zoals de Australische zangeres voluit heet. „Maar dat was dus niet het geval. En hij was ook nog eens getrouwd.” Shia zou de zangeres onder andere gevraagd hebben om met hem te trouwen. Daarna zou hij beloofd hebben om nuchter door het leven te gaan.

LaBeouf kwam meerdere malen negatief in het nieuws. Zo klaagde ex-vriendin FKA twigs hem aan wegens fysieke en mentale mishandeling, maar dat ontkende de acteur glashard. Ook Sia sprak zich al eerder uit over zijn ’kwetsende uitspraken’. Ze sprak toen ook in een aparte tweet haar lof uit voor FKA twigs. „Ik hou van je FKA twigs. Dit is erg dapper en ik ben heel trots op je.”