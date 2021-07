Antonio Banderas scoort rol in Indiana Jones 5

De opnames voor de vijfde film over de beroemde archeoloog zijn al begonnen. De inmiddels 78-jarige Harrison Ford speelt weer de titelrol. Hij speelde Jones voor het eerst in 1981 in de eerste film Raiders Of The Lost Ark. Daarna volgden The Temple Of Doom (1984), The Last Crusade (1989) en The Kingdom Of The Crystal Skull (2008).

Behalve Ford spelen ook de Deense ster Mads Mikkelsen en de Britse actrice Phoebe Waller-Bridge in het vijfde deel van de succesvolle filmreeks. Over het plot van de film is nog niets bekendgemaakt.

Indiana Jones 5 moet juli volgend jaar uitkomen.