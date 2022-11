Luuk Ikink kondigt komst derde kind aan op televisie

Ikink deed zijn onthulling in het blokje waarin hij de socialmediafoto’s van de sterren doorneemt. Aan het slot liet hij plots een foto van zichzelf en Simone zien.

„Die hebben we een tijdje geleden gemaakt. Het is wel interessant, want dat was op de dag dat wij onze acht weken-echo hadden”, vertelde de 39-jarige presentator. De overige aanwezigen in de studio bleven daarna enkele seconden oorverdovend stil totdat het kwartje viel. Daarna werd Ikink luidkeels gefeliciteerd en aangemoedigd.

„We mogen het vanaf vandaag vertellen. Simone is in verwachting van ons derde kindje”, bevestigde Ikink daarna. De presentator heeft al een dochter en een zoon.