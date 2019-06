George Clooney gaat ook film voor Netflix maken

De productie gaat in oktober van start. Clooney, die ook de hoofdrol speelt, is de volgende ster die zich committeert aan de populaire streamingdienst, meldt The Hollywood Reporter.

Het wordt de eerste hoofdrol voor de 58-jarige superster in bijna vier jaar tijd; zijn laatste grote film was de thriller Money Monster. Het wordt de zevende regie voor Clooney, die eerder als regisseur veelgeprezen films als Good Night, and Good Luck en The Ides of March maakte.