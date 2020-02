’Presley Gerber heeft zich laten testen op drugs’

Zijn vriendin Cameron Rorrison bracht hem naar het gebouw toe. Tussendoor was hij in de gelegenheid om aan de overkant even een broodje en wat water te halen. De 20-jarige Presley zou het bezoek afgelegd hebben als afsluiting van het programma dat hij moest volgen nadat hij vorig jaar betrapt en aangeklaagd was voor het rijden onder invloed. Daarnaast kreeg hij een taakstraf van twee dagen en een proeftijd van drie jaar.

Cindy Crawford en Rande Gerber zouden daarna geprobeerd hebben hun zoon te helpen zijn leven weer op de rails te krijgen, maar daar was hij zelf niet van gediend, getuige zijn gezichtstatoeage met de boodschap ’misunderstood’(onbegrepen) en zijn wens zich juist los te maken van zijn beroemde familie.

