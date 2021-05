Coronabesmetting in Poolse Songfestivaldelegatie

Om wie het precies gaat, is niet bekend. Diegene had zaterdag een positieve test en zit nu in quarantaine. Donderdag was de hele Poolse delegatie nog negatief getest. Ook de andere leden gaan uit voorzorg in quarantaine. Het is nog niet bekend wat dit betekent voor de deelname van Polen.

Het Eurovisie Songfestival wordt zondagavond officieel afgetrapt bij de Cruise Terminal Rotterdam. Rond zes uur melden zich de eerste artiesten op de voor de gelegenheid turquoise gekleurde loper, die volledig overdekt is.

Alle delegaties worden om beurten per boot afgezet, waarna ze worden ontvangen door onder anderen uitvoerend producent Sietse Bakker en de Rotterdamse songfestivalwethouder Said Kasmi. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb laat zich aan het begin van de ceremonie zien. Polen is daar dus niet bij.