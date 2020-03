Roxeanne Hazes: ’Ik heb helemaal geen ruzie met André’

„Ik heb helemaal geen ruzie met mijn broertje”, vertelt de zangeres aan RTL Boulevard. De twee hadden tijden nauwelijks tot geen contact meer met elkaar, maar dat is nu wel anders. „Wij gaan superprofessioneel met elkaar om. Het is onderling onwijs gezellig”, reageert ze naar aanleiding van de Holland Zingt Hazes-concerten.

„Mensen maken er toch een groter verhaal van dan het is en dat is eigenlijk hetgeen wat ik erover kan zeggen. Want we hebben het gewoon hartstikke leuk en gezellig. We zijn hier maar voor een ding en dat is mijn vaders muziek vieren en eren. Dat is heel erg bijzonder”, besluit ze.