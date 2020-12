Ruim 400 Nederlandse plekken aangemeld voor Songfestival

Met de beste inzendingen worden de korte introductiefilmpjes tussen de liedjes, waarmee de 41 deelnemers worden geïntroduceerd, in elkaar gezet.

„Een hele mooie opbrengst waar absolute parels inzitten”, laat Head of Show Gerben Bakker weten. „Vanuit heel Nederland stromen de aanmeldingen binnen, vooral de provincies Zuid-Holland en Drenthe sturen fanatiek in. Zeeland blijft met enkele aanmeldingen wat achter, daar zouden we graag nog meer van willen zien. Ook vanuit de provincies Utrecht, Flevoland en Groningen zien we graag nog wat extra plekken aangemeld.”

Locaties kunnen zich nog tot en met 31 december aanmelden. Bakker daagt Nederland uit om nog creatievere ideeën in te sturen. „Wat opvalt is dat het nu voornamelijk traditioneel historische en vaak landelijke plekken zijn die worden ingestuurd. Voor de uitzending in mei willen we ook juist het Nederland van nu laten zien. We hopen nog verrassend moderne of stedelijke plekken binnen te krijgen die Nederland laten zien als creatief en innovatief. En ook al hebben we het liefst een plek in de buitenlucht, als er gebouwen zijn die van binnen onverwacht bijzonder zijn, staan we hier ook voor open.”

Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar mei plaats in Rotterdam Ahoy. De introductiefilmpjes, de zogenoemde ’postcards’, worden van tevoren in maart en april opgenomen.