Usain Bolt werkt aan tweede reggae-album

„Muziek is een onderdeel van mij. Tijdens de lockdown had ik niet zoveel te doen en toen bedacht ik me op muziek te gaan richten omdat ik dat leuk vind. Het album kwam om te laten dat ik serieus ben en het niet gewoon als geintje zie. En daardoor nemen mensen nu contact met me op om samenwerkingen te doen, wat ik nu veel meer ga doen dan vorig jaar”, aldus Usain.

Hij vervolgt: „Ik ben van plan met een aantal mensen uit Jamaica samen te werken, maar ik zeg nog niet wie. Daarbij heb ik met artiesten uit Engeland gesproken die wat willen doen. Het lijkt me te gek om veel van dat soort één-tweetjes te hebben.” De Olympisch kampioen doet zijn muziekprojecten samen met zijn goede vriend en manager Nugent „NJ” Walker, die net als hij afkomstig is uit Jamaica.

Bolt nam in 2017 afscheid van de sportwereld maar zit allerminst stil. Naast zijn werk voor zijn eigen stichting is hij eigenaar van een restaurant op Jamaica, werkt hij nog voor zijn sponsoren en was hij nog een poosje fanatiek bezig om profvoetballer te worden.