Veldhuis & Kemper spelen hoofdrollen in Scrooge Live

Het verhaal van Dickens is door Veldhuis & Kemper vertaald. Richard bemachtigde ondertussen de rol van Scrooge, terwijl Remco de verteller is. Ridder van Kooten speelt de rol van de jonge Scrooge, Kasper van Kooten kruipt in de huid van Bob Cratchit, de onderbetaalde klerk van Scrooge en Jasmine Sendar is Bobs vrouw. Plien van Bennekom krijgt de rol van de geest van het verleden en Simone Kleinsma die van de geest van het heden.

Ook bekende Nederlanders als Anouk Maas, Jamai Loman, Johnny Kraaijkamp jr., Ron Brandsteder en Carrie ten Napel maken hun opwachting.

Kinderarmoede

Tijdens de show, die wordt opgevoerd in Dordrecht, worden vergelijkbaar met The Passion passende kerstnummers vertolkt en internationale hits. De regie is net als bij het paasverhaal in handen van David Grifhorst en Eric van Tijn is ook hier gestrikt voor de muzikale leiding. Dwight Dissels en Leona Philippo maken deel uit van het koor.

Met de uitzending wil MAX aandacht vragen voor kinderarmoede in Nederland. Scrooge Live vindt plaats op 20 december en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 1.