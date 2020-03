GTST nog maar vier dagen per week te zien

Ook op Videoland wordt er vier keer per week een nieuwe aflevering geplaatst. Het besluit volgt na een eerdere beslissing om de opnames van de soap stil te leggen vanwege de coronacrisis. „Met het terugbrengen van GTST van 5 naar 4 dagen kunnen we langer blijven uitzenden met de afleveringen die nu reeds beschikbaar zijn. Op deze manier kunnen we de continuïteit voor onze kijkers voor een langere periode waarborgen”, laat RTL donderdag weten.

The voice kids wordt door het schrappen van de GTST-aflevering vanaf 27 maart een halfuur eerder uitgezonden, om 20.00 uur.