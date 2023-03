Everything Everywhere All At Once wint 7 Oscars 95e Oscar-uitreiking kent vooral verliezers

Regisseur Daniel Scheinert (L) en de Amerikaanse regisseur Daniel Kwan (R) spreken na het winnen van de Oscar voor ’Everything Everywhere All At Once’. Ⓒ ANP / AFP

LOS ANGELES - Het wervelende Everything everywhere all at once is bij de 95e uitreiking van de Academy Awards met zeven prijzen als grote winnaar uit de bus gekomen. Naast de Oscar voor Beste Film en Beste Regie wonnen ook hoofdrolspeelster Michelle Yeoh en bijrol-acteurs Jamie Lee Curtis en Ke Huy Kwan het begeerde Hollywoodgoud. Brendan Fraser werd verkozen tot Beste Acteur voor zijn zwaarlijvige rol in The Whale.