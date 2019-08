Fans maken zich zorgen: zijn André en Monique uit elkaar?

André, Monique en André jr. zijn op dit moment met familie op vakantie. Maar geen van beide plaatst foto’s op Instagram van de ander. Wel zijn er veel kiekjes van de kleine André.

Fans maken zich inmiddels grote zorgen. Ze schrijven: „Waar is Monique?????” en „Waar zijn al je foto’s met en van Monique” is te lezen op Andre’s account. Bij Monique is het ook raak. „Mis foto’s van jou en André samen” en „Toch snap ik niet waarom jullie nooit meer met zijn tweetjes of met z’n drieën op een foto staan”, aldus fans.

De twee laten aan Shownieuws weten niet te willen reageren op alle geruchten. Monique plaatste de afgelopen dagen wel een cryptische boodschap. „Hou van wat je hebt, voordat het leven je leert dat je moet liefhebben wat je bent verloren.” Vorig jaar waren ze al een tijdje uit elkaar, maar ze vonden de liefde voor elkaar weer terug tijdens een vakantie in Mexico.