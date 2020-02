Jennifer Aniston ziet kinderen in haar toekomst

Jennifer heeft een bepaald beeld in haar hoofd en daarin komen kinderen voor. „Het is niet dat ik het mezelf per se zie doen, maar het is meer een soort beeld in mijn hoofd. Ik hoor de oceaan, ik zie de oceaan, ik zie kinderen rennen, ik hoor ijsblokjes in een glas en ik ruik eten dat wordt bereid. Dat is het mooie beeld in mijn hoofd”, zegt de actrice in een gesprek met haar vriendin Sandra Bullock voor Interview Magazine.

Jennifer liet eerder al doorschemeren dat ze wel kinderen zou willen, maar dat ze er vrede mee zou hebben als ze er niet komen. De actrice wond zich een paar jaar geleden wel op over de nadruk die bij vrouwen wordt gelegd op zwangerschappen en huwelijken. „Het idee heerst dat als vrouwen niet getrouwd zijn en geen kinderen hebben, ze niet succesvol zijn, of niet gelukkig. We zijn compleet met of zonder partner, met of zonder kind. Dat is onze eigen beslissing en alleen die van ons.”