Deze acteur keert niet terug in Sex and the City-reboot

„Ik ben nog niet gevraagd”, antwoordt Jason bevestigend op de vraag of hij al voor de reboot is benaderd. Hij benadrukt wel dat de reboot voornamelijk zal draaien om de levens van Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes en Charlotte York. „Hoe zeer ik de vleierij ook waardeer, het gaat vooral over de meisjes.”

Dat het karakter van Jason niet terugkeert in de reboot is niet heel verrassend. Hij had in de serie en de eerste Sex and the City-film namelijk een relatie met Samantha Jones, gespeeld door Kim Cattrall. Eerder werd duidelijk dat Cattrall die rol niet meer wil spelen, mede doordat zij en Sarah Jessica Parker het bepaald niet met elkaar konden vinden. In 2018 zei Jason daar nog over dat hij waarschijnlijk in ’kamp SJP’ zou zitten.