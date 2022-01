Koen Kardashian open over verslaving: ’Bij de koffie snoof ik al’

Zijn verslaving werd sinsdien alleen maar erger en hij begon thuis te gebruiken. „’s Ochtends bij mijn koffie snoof ik al. Vijf gram per dag, dat is veel. Ik sliep niet, was altijd wakker.” Toch ontkende Koen dat hij een probleem had. Tot het in de daaropvolgende maanden echt uit de hand liep, vertelt hij in het vraaggesprek. „Al mijn afspraken zei ik af, ik zag niemand meer. Mijn ogen stonden op spookstand. (...) Ik raakte geïsoleerd en werd steeds eenzamer.”

Op het moment dat hij alleen nog maar bezig was met snuiven, vroeg hij in juli om hulp bij zijn goede vriendin, tv-presentator Anna Nooshin. Die vloog meteen van Capri naar Amsterdam en bracht hem naar zijn ouders, om daarna een afkickkliniek in Zuid-Afrika voor hem te regelen. Achteraf ziet hij in dat hij al tien jaar een probleem had. „Ik noemde het zelf chic een ‘doseringsprobleem’, maar ik was gewoon tyfusverslaafd. Aan cocaïne, maar eigenlijk aan alles wat er was, bij gebrek aan beter.”

Zijn (jeugd)trauma’s - gepest zijn als kind, seksueel misbruik, beroving - kwamen in de behandeling aan de orde. Hoewel dat behoorlijk intensief was, noemt Koen het afkickproces ’het mooiste cadeau dat ik aan mezelf gegeven heb - daar kan geen Birkin-tas tegenop’.