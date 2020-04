Stones-drummer Charlie Watts moet luchtdrummen

Zo lijkt Rolling Stones-drummer Charlie Watts geen drumstel thuis te hebben, meldt BuzzE. Terwijl de andere Stones met een gitaar om hun nek verschenen, hield Watts het bij luchtdrummen.

Elton John is daarentegen weer herenigd met zijn geliefde instrument. De zanger deed eind vorige maand nog zijn beklag over het gemis van zijn piano. Elton nam voor het thuisconcert van iHeart Radio plaats achter het keyboard van zijn zoon, in plaats van zijn vleugel. „Uitgerekend in het enige huis zonder piano zit in ik quarantaine”, grapte hij destijds. Zaterdagnacht bracht hij zijn hit I’m Still Standing wel vanachter een vleugel.

Liedespaar Shawn Mendes en Camila Cabello zongen de klassieker What A Wonderful World. Het nummer werd op social media al snel bestempeld tot een van de hoogtepunten van het benefietconcert. Ook onder anderen Taylor Swift en Lady Gaga werden geprezen voor hun bijdragen.

Lady Gaga is ontzettend blij met de bijna 128 miljoen dollar aan donaties die het virtuele benefietconcert opbracht. „Ik voel me zo nederig dat ik onderdeel mocht zijn van dit project”, reageerde Lady Gaga zondag op Twitter op de voorlopige eindopbrengst.