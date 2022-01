’Familie verwacht Harry in juni terug in Engeland’

Ⓒ ANP/HH

De Britse koninklijke familie verwacht dat prins Harry in juni terug is in Engeland voor het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth. Ingewijden vertellen aan The Sun dat Harry goede gesprekken daarover heeft gevoerd met zijn vader prins Charles. Of zijn vrouw Meghan en hun twee kinderen dan ook mee zullen gaan is onduidelijk.