Columbo-zaak van 70 miljoen moet over

De bedenkers van de detectiveserie met Peter Falk in de hoofdrol startten de zaak in 2017. William Link en de erfgenamen van Richard Levinson claimen recht te hebben op 10 tot 20 procent van de winst die NBC Universal heeft gemaakt met de show. Zij schatten dat hun aandeel in de opbrengst sinds 1971 was opgelopen tot zo’n 105 miljoen dollar.

Een jury oordeelde dat de televisiestudio hen inderdaad moest betalen, het bedrag werd echter vastgesteld op 70 miljoen dollar, waarvan meer dan de helft rente was.

Columbo liep van 1971 tot 1978 en keerde in 1989 voor nog eens drie seizoenen terug op de televisie. Peter Falk kreeg vier Emmy’s voor zijn rol als politiedetective Columbo, een warrige speurneus in beige regenjas, die aan het eind van de aflevering altijd het misdrijf wist op te lossen.