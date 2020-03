Coronavirus gooit roet in eten bij belangrijk overleg Eurovisie Songfestival

De EBU heeft voor al het personeel tot 13 maart een reisverbod ingesteld omdat bij een medewerker in Zwitserland besmetting met het virus is vastgesteld. Dat betekent dat songfestivalbaas Jon Ola Sand, die dit jaar voor het laatst de eindverantwoordelijke is, niet bij de briefing is. Lokale media in Zweden en Israël melden dat hun delegaties ook niet naar Rotterdam gaan vanwege het coronavirus. De afwezigen zullen nu via internet deelnemen aan de bijeenkomst.

Alle delegatiehoofden ontmoeten elkaar elk jaar in maart in de gaststad waar ze worden geïnformeerd over de gang van zaken tijdens het komende songfestival. De samenkomst valt altijd samen met de officiële deadline voor het bekendmaken van alle artiesten en hun liedjes.