Prins Bernhard klaar om te ’brullen’ tijdens GP van Zandvoort

„Ja, we hebben een nieuwe super datum voor de F1 2021”, reageert de raceprins op Instagram. „Klaar om te brullen op 5 september.”

Eigenlijk zou de GP van Zandvoort in mei dit jaar plaatsvinden, maar dat kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Het zou de eerste keer in 35 jaar zijn dat de Formule 1 weer in Nederland te zien zou zijn.

Als mede-eigenaar was Bernhard een van de initiatiefnemers om de koningsklasse van de autosport naar Nederland te halen. De prins zag in de populariteit van Max Verstappen een grote kans om het plan waar te maken.