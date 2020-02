Zanger Bob Fosko (64) overleden

In 2019 werd bekend dat Fosko slokdarmkanker had en dat de ziekte was uitgezaaid. Hij was zanger van de Raggende Manne, bekend van het nummer Poep in je hoofd. Ook figureerde Fosko in campagnespotjes van de SP.

11 maart zou Groep Fosko in het Amsterdamse Paradiso optreden met het album Van iets maken word je blij. Dat optreden is gecanceld, aldus de familie.

Begin 2019 hoorde Bob Fosko dat hij ongeneeslijke slokdarmkanker had. Niettemin maakte hij daarop de reeds geplande afscheidstournee met zijn band De Raggende Manne. In het programma Pauw van 18 juni 2019 zong hij met zijn dochter Ella zijn lied Het klopt, dat impliciet over zijn naderende einde verhaalt.

Fosko formeerde gedurende zijn loopbaan diverse bands, waaronder De Steile Wand, maar hij brak echt door met de Nederlandstalige band De Raggende Manne, toen hij daarmee in 1992 de CJP Podiumprijs won. In 1995 trad de band op in de eerste aflevering van de Lullo’s van Jiskefet, waarin ze het nummer Poep in je hoofd speelden. Na diverse cd’s en bijna-hits, en door de zelf veroorzaakte herrie en extase, uitputtende tournees, besloot hij in 1999 te stoppen met De Raggende Manne.

Omdat voortdurend verzocht werd of de Raggende Manne, en vooral hun iconische nummers als Poep in je hoofd of Bruine arreme niet nog eens zouden kunnen worden opgevoerd, besloot Fosko in 2018 tot het maken van een nieuwe release, met allemaal nieuwe nummers, op groen dubbelvinyl onder de titel Alles kleeft.

In 2019 maakte de band een afscheidstournee door het gehele land. Daarbij werd Bob Fosko, die vlak voor het begin van de tournee te horen kreeg dat hij slokdarmkanker had, bijgestaan door collega’s, die een deel van zijn repertoire uitvoerden.